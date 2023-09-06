Лукашенко назвал бессмысленными требования вывести "вагнеровцев" из беларуси

14:29 31 августа Киев, Украина





Об этом лукашенко заявил на заседании Совбеза, передает БЕЛТА.



По словам лукашенко, руководство Польши и стран Балтии "нагнетает истерию" из-за присутствия "вагнеровцев" на территории беларуси. Самопровозглашенный глава беларуси александр лукашенко назвал необоснованными и бессмысленными требования руководства Польши и стран Балтии по выводу ЧВК "Вагнер" из беларуси.Об этом лукашенко заявил на заседании Совбеза, передает БЕЛТА.По словам лукашенко, руководство Польши и стран Балтии "нагнетает истерию" из-за присутствия "вагнеровцев" на территории беларуси.

"Они достучались до того, что уже требуют немедленного вывода их из беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам большие военные формирования", - заявил лукашенко.

Он добавил, что ответ прост: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего.

"Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованные и нелепые требования - даже не просьбы и предложения, а требования", - сказал лукашенко.

Он также заявил о якобы подготовке на территории Польши "беглецов из беларуси" якобы для "осуществления военного переворота в беларуси".

"Хочу предупредить, что в этом плане мы ни с кем церемониться не будем. Хотя, надо отдать должное, наши беглецы, находящиеся в Польше, Литве и особенно в Украине, понимают, зачем их там используют", - заявил лукашенко.

28 августа стало известно, что Польша, Латвия, Литва и Эстония требуют, чтобы частная военная компания "Вагнер" покинула белорусскую территорию и согласились закрыть границу в случае возникновения "критического инцидента". Об этом сообщил польский министр внутренних дел Мариуш Каминский по итогам встречи со своими коллегами из стран Балтии.