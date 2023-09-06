Лукашенко назвал бессмысленными требования вывести "вагнеровцев" из беларуси

Самопровозглашенный глава беларуси александр лукашенко назвал необоснованными и бессмысленными требования руководства Польши и стран Балтии по выводу ЧВК "Вагнер" из беларуси.
Об этом лукашенко заявил на заседании Совбеза, передает БЕЛТА.
По словам лукашенко, руководство Польши и стран Балтии "нагнетает истерию" из-за присутствия "вагнеровцев" на территории беларуси.
Об этом лукашенко заявил на заседании Совбеза, передает БЕЛТА.
По словам лукашенко, руководство Польши и стран Балтии "нагнетает истерию" из-за присутствия "вагнеровцев" на территории беларуси.
Он добавил, что ответ прост: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего.
Он также заявил о якобы подготовке на территории Польши "беглецов из беларуси" якобы для "осуществления военного переворота в беларуси".
28 августа стало известно, что Польша, Латвия, Литва и Эстония требуют, чтобы частная военная компания "Вагнер" покинула белорусскую территорию и согласились закрыть границу в случае возникновения "критического инцидента". Об этом сообщил польский министр внутренних дел Мариуш Каминский по итогам встречи со своими коллегами из стран Балтии.
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