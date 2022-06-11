Лукашенко напуган угрозой Запада и готов "защитить" запад Украины

Порой непросто отличить природную глупость белорусского президента от его политической хитрости. Александр Лукашенко считает, что западные страны могут ввести войска на территорию Украины и оттуда напасть на Беларусь. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщает его пресс-служба.

"Они (Запад - ред.) до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать", - заявил он.

Лукашенко добавил, что "они перед этим не остановятся".

"Зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", – добавил он.

Ранее Александр Лукашенко наградил сотрудников КГБ за "тайную спецоперацию" по вывозу погибших в Украине дальнобойщиков.