Лукашенко намерен отбирать гражданство «за участие в экстремистской деятельности»

17:53 05 августа Киев, Украина



Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.



Указ № 302 Лукашенко подписал в четверг, 5 августа. Документ приняли для развития последних поправок в закон О гражданстве Республики Беларусь. При нанесении вреда интересам Беларуси, а также в случае "участие в экстремистской деятельности», граждан республики будут лишать белорусского гражданства. Соответствующий законопроект Александр Лукашенко подписал сегодня.Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.Указ № 302 Лукашенко подписал в четверг, 5 августа. Документ приняли для развития последних поправок в закон О гражданстве Республики Беларусь.

«Указом, в частности, урегулированы процедурные вопросы, связанные с введением такого нового института, как восстановление в гражданстве, а также с расширением категорий иностранцев и детей, получили право на получение гражданства в упрощенном порядке», — сообщают в пресс-службе.

Дополнительно закрепляются порядок внесения материалов о потере белорусского гражданства натурализованными лицами «за участие в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси».



Кроме того, закрепляется процедура прекращения рассмотрения заявлений о получении гражданства в случаях, предусмотренных законом о гражданстве.