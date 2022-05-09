Лукашенко намерен отбирать гражданство «за участие в экстремистской деятельности»

При нанесении вреда интересам Беларуси, а также в случае "участие в экстремистской деятельности», граждан республики будут лишать белорусского гражданства. Соответствующий законопроект Александр Лукашенко подписал сегодня.
Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.
Указ № 302 Лукашенко подписал в четверг, 5 августа. Документ приняли для развития последних поправок в закон О гражданстве Республики Беларусь.
Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.
Указ № 302 Лукашенко подписал в четверг, 5 августа. Документ приняли для развития последних поправок в закон О гражданстве Республики Беларусь.
Дополнительно закрепляются порядок внесения материалов о потере белорусского гражданства натурализованными лицами «за участие в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси».
Кроме того, закрепляется процедура прекращения рассмотрения заявлений о получении гражданства в случаях, предусмотренных законом о гражданстве.
Кроме того, закрепляется процедура прекращения рассмотрения заявлений о получении гражданства в случаях, предусмотренных законом о гражданстве.
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