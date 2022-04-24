Лукашенко намерен изменить Конституцию Беларуси. Проект поправок

10:15 25 июля Киев, Украина

В следующем году в Беларуси запланирован референдум, на котором Александр Лукашенко планирует внеси весомые поправки в конституцию республики, которые будут касаться работы парламента, президента и правительства.

Об этом пишет российское издание МБХ-медиа.



21 июля Конституционная комиссия уже закончила формировать проект поправок. В основном, они касаются полномочий парламента, президента и правительства.



Согласно предлагаемым поправкам, человеку, избранному президентом, можно будет занимать эту должность только два срока. Ему должно быть не меньше 40 лет (сейчас любой гражданин, достигший 35-летия, может быть избран в руководители страны). Вероятно, на эту поправку повлияло то, что Светлане Тихановской, основной сопернице Александра Лукашенко на президентских выборах, на тот момент было 37 лет.



Кроме того, по действующему закону кандидат в президенты должен прожить в Беларуси до выборов не меньше двух десятилетий — по нынешним ограничениям, этот срок составляет десять лет.



К тому же, президент по предлагаемым нововведениям будет ограничен в законодательных полномочиях. Планируется исключить из Конституции положения, по которым он сможет издавать декреты, имеющие силу закона.



При этом, Всебелорусское народное собрание будет иметь статус высшего представительного органа народовластия. В том числе, этот государственный орган будет вправе объявлять импичмент президенту, если он, например, совершил государственную измену.



Как и в российской Конституции, в белорусской хотят установить норму, что браком считается исключительно союз мужчины и женщины. По словам председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, участника Конституционной комиссии, эта мера должна «сохранить традиционные ценности семьи и брака».



Помимо этого, Конституционная комиссия предлагает расширить контрольные полномочия парламента и увеличить их срок с четырех до пяти лет. Вдобавок к этому, сессию парламента планируется проводить с сентября по июнь каждый год.



«Если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть Конституция и принятие ее должно быть таковым, — считает Александр Лукашенко. — Надо сделать так, чтобы люди поддержали наш проект новой Конституции».



В марте 2021 года Анатолий Лебедько, участник альтернативной Общественной конституционной комиссии, представлявший в ней экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, заявил, что не видит смысла в работе официальной Комиссии и ничего не намерен ей предлагать: «Даже если они возьмут целиком наш проект, при нынешнем отношении властей к Конституции, правам и свободам граждан ничего не изменится. Основная их цель — удержать власть любой ценой, а наша — изменить систему».