Лукашенко на законодательном уровне ужесточил наказание для оппозиции

14:35 08 Июнь Киев, Украина

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко ужесточил степень наказания гражданам республики, которые участвуют в массовых беспорядках, а также являются владельцами интернет-ресурсов, распространяющих "запрещенную" информацию.