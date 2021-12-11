Лукашенко хочет закрыть ряд посольств Беларуси

16:05 06 Апрель Киев, Украина

Александр Лукашенко решил пересмотреть перспективы белорусского дипломатического присутствия в ряде стран.

Об этом шла речь на совещании, посвященном работе МИД, пишет местное агентство БелТА.

"В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря?", – сказал он.

По его словам, в таких случаях нужно работать "на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой".



Лукашенко отметил, что в крайнем случае все интересующие вопросы можно обсуждать на площадках ООН и других международных организаций в Женеве, Нью-Йорке или Вене. По его словам, там есть возможность говорить со всем миром и не нужно держать политических советников в государствах, которые заморозили контакты с Минском в силу своих предубеждений или якобы "ведут против республики деструктивную деятельность".



На совещании было отмечено, что на данный момент интересы Беларуси за рубежом представляют 70 загранучреждений в 58 странах.