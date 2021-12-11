Лукашенко хочет закрыть ряд посольств Беларуси

Александр Лукашенко решил пересмотреть перспективы белорусского дипломатического присутствия в ряде стран.
Об этом шла речь на совещании, посвященном работе МИД, пишет местное агентство БелТА.
По его словам, в таких случаях нужно работать "на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой".
Лукашенко отметил, что в крайнем случае все интересующие вопросы можно обсуждать на площадках ООН и других международных организаций в Женеве, Нью-Йорке или Вене. По его словам, там есть возможность говорить со всем миром и не нужно держать политических советников в государствах, которые заморозили контакты с Минском в силу своих предубеждений или якобы "ведут против республики деструктивную деятельность".
На совещании было отмечено, что на данный момент интересы Беларуси за рубежом представляют 70 загранучреждений в 58 странах.
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