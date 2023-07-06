Лукашенко: глава "Вагнера" находится в россии, а не в беларуси

14:28 06 июля Киев, Украина





Об этом сообщает БелТА. Глава белорусского режима александр лукашенко заявил, что руководитель частной военной компании "Вагнер" после неудачной попытки мятежа находится в россии, а не на территории беларуси.Об этом сообщает БелТА.

"Что касается евгения пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может, с утра в москву уехал, может, еще где-то, но на территории беларуси его нет", — сказал лукашенко.

Он убежден, что путин не станет мстить евгению пригожину за попытку мятежа.

"Что с ним (пригожиным — ред.) будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что путин такой злопамятный, что его завтра "замочат"... Нет, этого не будет", — сказал лукашенко.

По его словам, при этом наемники из возглавляемой пригожиным ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях.

"Насколько я информирован, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях. В постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление", - заявил белорусский диктатор.

Кроме того, лукашенко заявил, что не видит рисков для беларуси, если бойцы ЧВК будут размещены в стране.