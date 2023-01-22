Лукашенко давно водит кремлевское руководство за нос - разведка

12:37 22 января Киев, Украина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко водит кремлевское руководство за нос в вопросе своей лояльности. В связи с этим, на сегодняшний день нет опасности открытого вторжения РБ на территорию Украины. Об этом заявил представитель пресс-службы Главного разведывательного управления Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона новостей в субботу, 21 января.

Он отметил, что слухи о якобы вторжении Беларуси являются частью психологической операции россии.

По его словам, ГУР известно о Лукашенко и его режиме, в том числе и о количестве ударной группировке, готовности сил средств и других моментах, которые позволяют утверждать об отсутствии угрозы.

Юсов добавил, что даже если бы ситуация изменилась, то Украина готова и отработала все возможные сценарии.

"В интересах путина и россии максимально нагнетать тему Беларуси, но и Лукашенко уже не очень в это играет. Недавно мы видели, как он водил за нос Лаврова, рассказывал, как любит путина, а потом сказал, что не видит угрозы со стороны Украины. Не хочет предпринимать суицидальных действий", - объяснил представитель ГУР.

Напомним, Лукашенко заявил на встрече с главой МИД рф Сергеем Лавровым, что Украина его "приятно удивляет", поскольку не ведется на некие "провокации" западных стран против Беларуси.

В то же время Лавров тогда высказался, что Москва и Минск якобы имеют единую позицию насчет целей так называемой "специальной военной операции" в Украине