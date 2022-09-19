Лондонский мост упал: в Великобритании прощаются с королевой Елизаветой II

18:02 19 сентября Киев, Украина

Сегодня Великобритания прощается с королевой Великобритании Елизаветой II. Она умерла в возрасте 96 лет после 70 лет правления.

Похороны королевы начались в Вестминстерском аббатстве в 13:00 по киевскому времени. Перед этим отдать дань уважения Елизавете II можно

было в Вестминстер-холле в течение четырех дней. Сегодняшний день объявлен в Британии государственным выходным.

Подданным Ее Величества и иностранцам, приехавшим на церемонию, пришлось пройти через многочасовые очереди, чтобы иметь возможность подойти к гробу.

На церемонии государственных похорон ожидают присутствия около 500 зарубежных высокопоставленных гостей, включая мировых лидеров, таких как президент США Джо Байден. Присутствуют также члены королевской семьи и британские чиновники. От Украины на похороны прибыли премьер-министр Денис Шмыгаль и первая леди Елена Зеленская.

Елизавета взошла на престол 6 февраля 1952 года и правила больше 70 лет, став старейшей и самой долгоправящей монархиней в истории Британии.