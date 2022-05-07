Лондон выделит финансовую помощь пострадавшим от войны в Украине

Выделенные Лондоном 45 миллионов фунтов будут потрачены на помощь украинцам, которые пострадали в результате вторжения РФ.
Деньги будут потрачены на питание, воду, жилье и другие предметы первой необходимости, а также на медицинскую помощь украинцам.
Британские власти выделяют дополнительное финансирование для помощи уязвимым людям в Украине и тем, кто бежал от войны.
Об этом в четверг, 5 мая, сообщает Sky News.
Отмечается, что 45 миллионов фунтов стерлингов будет предоставлено благотворительным организациям и агентствам ООН, работающим в поддержку пострадавших от войны.
Таким образом, полный пакет гуманитарной помощи Великобритании для Украины составляет 220 млн фунтов.
Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила: "Британская помощь поддерживает наиболее уязвимые слои населения в Украине, в частности женщин и детей, которые сталкиваются с повышенным риском сексуального насилия и эксплуатации".
Из 45 млн фунтов, объявленных правительством Британии:
- 15 млн фунтов пойдут в Гуманитарный фонд ООН в Украине, который распределяет продукты питания, воду, жилье и другие предметы первой необходимости, а также работает для предотвращения сексуального насилия;
- Еще 15 млн фунтов пойдут детскому агентству Unicef для обеспечения питанием беременных женщин и поддержания психического здоровья детей;
- Организации помощи в Молдове и других соседних странах получат 10 млн фунтов в защиту убегающих от войны;
- 5 млн фунтов стерлингов пойдут в Международную федерацию Красного Креста в Украине.
В ООН заявили, что этот щедрый вклад от Великобритании позволит Гуманитарному фонду ООН для Украины расширить доставку скорой, эффективной и спасительной помощи людям, пострадавшим от войны.
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