Лондон ввел новые санкции против руководства Беларуси

17:02 09 августа Киев, Украина

В годовщину начала протестов в Беларуси Великобритания приняла решение ввести новый пакет санкций против руководства страны.

Новые ограничения опубликованы на сайте британского МИДа.

"Режим Лукашенко продолжает подавлять демократию и нарушать права человека в Беларуси. Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не примет действия Лукашенко после фальсификации выборов. Продукция государственных предприятий Лукашенко не будет продаваться в Великобритании, а наши аэрокосмические компании не будут прикасаться к его парку роскошных самолетов", - заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

Новый пакет санкций затрагивает сразу несколько сфер:

авиационные меры по предотвращению пролета или посадки белорусских авиаперевозчиков в Великобритании и запрет на предоставление технической помощи флоту самолетов Лукашенко;

торговые меры в отношении калия, нефтепродуктов, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения с целью сокращения объема доходов, поступающих режиму Лукашенко, и ограничения его доступа к товарам, которые могут способствовать внутренним репрессиям в отношении белорусского населения;

финансовые меры, запрещающие покупку переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных белорусским государством, а также выпущенных государственными банками, и предоставление кредитов;

комплексные ответные меры также будут включать запреты на предоставление страховки и перестраховки белорусским государственным органам, а также изменения в политике правительства Великобритании по дальнейшему ужесточению существующего эмбарго на поставки оружия.

"Эти меры представляют собой значительный дополнительный шаг в оказании давления на режим Лукашенко. Они тщательно направлены на оказание давления на Лукашенко, государственные институты и тех, кто его окружает, с целью заставить их изменить поведение, при этом минимизируя, насколько это возможно, любые непредвиденные последствия для населения Беларуси в целом", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство Великобритании ввело санкции в отношении российского предпринимателя Михаила Гуцериева из-за связей с Лукашенко.

"Гуцериев поддерживал правительство Беларуси и осуществляемые им нарушения прав человека, репрессии в отношении гражданского общества и демократической оппозиции, в том числе используя свои деловые интересы", - говорится в тексте документа.

Стоит отметить, что во время выступления Лукашенко ответил на вопрос британской журналистки о санкциях: "Да подавитесь вы этими санкциями в этой Великобритании. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские...".