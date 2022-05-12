Лондон ввел новые санкции против руководства Беларуси

В годовщину начала протестов в Беларуси Великобритания приняла решение ввести новый пакет санкций против руководства страны.
Новые ограничения опубликованы на сайте британского МИДа.
Новый пакет санкций затрагивает сразу несколько сфер:
- авиационные меры по предотвращению пролета или посадки белорусских авиаперевозчиков в Великобритании и запрет на предоставление технической помощи флоту самолетов Лукашенко;
- торговые меры в отношении калия, нефтепродуктов, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения с целью сокращения объема доходов, поступающих режиму Лукашенко, и ограничения его доступа к товарам, которые могут способствовать внутренним репрессиям в отношении белорусского населения;
- финансовые меры, запрещающие покупку переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных белорусским государством, а также выпущенных государственными банками, и предоставление кредитов;
- комплексные ответные меры также будут включать запреты на предоставление страховки и перестраховки белорусским государственным органам, а также изменения в политике правительства Великобритании по дальнейшему ужесточению существующего эмбарго на поставки оружия.
Кроме того, правительство Великобритании ввело санкции в отношении российского предпринимателя Михаила Гуцериева из-за связей с Лукашенко.
Стоит отметить, что во время выступления Лукашенко ответил на вопрос британской журналистки о санкциях: "Да подавитесь вы этими санкциями в этой Великобритании. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские...".
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