Лондон предоставит на поддержку Украины в 2023 году не менее $2,6 млрд

11:31 20 сентября Киев, Украина

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ходе поездки в США объявит о намерении Лондона предоставить на поддержку Украины в 2023 году не менее $2,6 млрд.

Об этом сообщает Financial Times.

"Во время своей первой зарубежной поездки в качестве премьер-министра Лиз Трасс скажет мировым лидерам, что Британия в следующем году потратит на Украину ту же сумму в $2,6 млрд, что она выделяла в 2022 году, или направит еще больше средств", - говорится в сообщении.

Завтра Трасс должна выступить на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.



Также у британского премьера запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.