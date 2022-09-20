Лондон предоставит на поддержку Украины в 2023 году не менее $2,6 млрд

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ходе поездки в США объявит о намерении Лондона предоставить на поддержку Украины в 2023 году не менее $2,6 млрд.
Об этом сообщает Financial Times.
Завтра Трасс должна выступить на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Также у британского премьера запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Также у британского премьера запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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