Локдаун в Лондоне: пробки парализовали город

12:06 05 ноября Киев, Украина





Парламент Великобритании поддержал предложение премьера Бориса Джонсона на 4 недели ввести в Англии жесткий карантин, на период с 5 ноября и по 2 декабря прекратят работу рестораны и пабы, спортзалы и магазины, которые не продают товары первой необходимости. Не исключено, что после С полуночи 5 ноября в столице Великобритании на месяц введен жесткий карантин, жители Лондона накануне решили покинуть город, из-за чего многокилометровые пробки парализовали столицу.Парламент Великобритании поддержал предложение премьера Бориса Джонсона на 4 недели ввести в Англии жесткий карантин, на период с 5 ноября и по 2 декабря прекратят работу рестораны и пабы, спортзалы и магазины, которые не продают товары первой необходимости. Не исключено, что после локдаун продолжат, в преддверии Рождества, когда жители Британии разъезжаются по стране ради встреч с родными и друзьями.

Решение поддержали 516 голосами против 38. Среди голосовавших против оказались и 34 депутата из консервативной партии. Премьер Британии опасается, что смертей от "второй волны" коронавируса будет вдвое больше, чем весной.