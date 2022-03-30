Локдаун в Греции: с 7 ноября в стране запрещено перемещение и будут закрыты магазины

13:20 05 ноября Киев, Украина

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о необходимости принятия радикальных мер и введении полного локдауна . К такому решению правительство Греции вынудила ситуация с распространением пандемии в стране.



Ограничения вступят в силу в 6 утра субботы, 7 ноября. Решение было принято из-за того, что за последние пять дней было выявлено 10 тысяч случаев болезни. В целом по стране с начала пандемии заболели почти 47 тысяч человек.

"Я знаю, что есть беспокойство, страх перед экономическими последствиями. Но мы хотим, чтобы люди стали союзниками в этом новом великом усилии, которое мы призваны предпринять", - сказал Мицотакис, слова которого цитирует греческое издание Gazzetta.gr.

В частности, до конца ноября будет введен запрет на перемещение, а также закрыты магазины, кроме критических объектов инфраструктуры. Более подробно об ограничениях в Греции сообщат сегодня вечером.



По словам премьера, все граждане, которые не будут иметь работы на период локдауна, получат 800 евро помощи.