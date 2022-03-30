Локдаун в Греции: с 7 ноября в стране запрещено перемещение и будут закрыты магазины

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о необходимости принятия радикальных мер и введении полного локдауна. К такому решению правительство Греции вынудила ситуация с распространением пандемии в стране.
Ограничения вступят в силу в 6 утра субботы, 7 ноября. Решение было принято из-за того, что за последние пять дней было выявлено 10 тысяч случаев болезни. В целом по стране с начала пандемии заболели почти 47 тысяч человек.
В частности, до конца ноября будет введен запрет на перемещение, а также закрыты магазины, кроме критических объектов инфраструктуры. Более подробно об ограничениях в Греции сообщат сегодня вечером.
По словам премьера, все граждане, которые не будут иметь работы на период локдауна, получат 800 евро помощи.
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