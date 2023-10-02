Лодку мигрантов выбросило к берегам Израиля. Судьба пассажиров неизвестна

08:54 02 октября Киев, Украина

Резиновую лодку выбросило на побережье Средиземного моря у города Нетания в Израиле. На борту нашли только вещи – вероятно, мигрантов.

Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что в лодке были грязные вещи, вода, еда и проездные документы, в частности, на имя трех граждан Сомали.



Полиция заявила, что прочёсывает близлежащие воды в поисках выживших, и опубликовала фотографию лодки. Среди предметов, которыми был покрыт пол лодки, были вещи, похожие на одежду, воздушный насос и несколько самодельных надувных спасательных кругов.



Полиция сообщила, что проверка проездных документов все еще продолжается.



По данным Международной организации по миграции ООН, в этом году Средиземное море пересекли более 187 000 человек, и группа зафиксировала 2093 смерти по центрально-средиземноморскому маршруту.



Мигранты часто совершают опасный переход на маленьких неустойчивых лодках. Многие приплывают из Африки, спасаясь от конфликта или в поисках лучшей жизни в Европе.