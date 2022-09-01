Лиз Трасс с большим отрывом лидирует в борьбе за пост премьера Британии

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на 22 процента опережает экс-канцлера Казначейства Риши Сунака в борьбе за пост премьер-министра Великобритании. Об этом в субботу, 13 августа, сообщает Reuters со ссылкой на результаты опроса членов Консервативной партии, проведенный Opinium.

Опрос 450 членов партии, которые решили, как они будут голосовать на продолжающихся выборах руководства, показал, что Трасс набирает 61%, а Сунак - 39%.

Агентство отмечает, что главными причинами поддержки Трасс стали неприязнь к Сунаку, большее доверие к главе МИД и верность Борису Джонсону.

Общий объем выборки, включая тех, кто не выразил предпочтения при голосовании, составил 570 человек. Менее трети из них, 29%, заявили, что уже проголосовали, а еще 47% сказали, что приняли решение. Только 19% сказали, что еще могут изменить свое решение.

Ранее глава британского МИДа Лиз Трасс заявила, что в случае избрания ее премьер-министром, первый звонок на этом посту она сделает президенту Украины Владимиру Зеленскому с выражением поддержки.