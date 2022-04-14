Ливни и наводнения в Германии: 1300 человек пропали без вести. ФОТО

06:30 16 июля Киев, Украина

Атмосферный циклон Бернд принес в Германию мощнейшие ливни и унес более тысячи человек: по последним данным в результате наводнения пропавшими без вести считаются 1 300 человек. Их количество продолжает расти.
 
Об этом сообщается на сайте администрации района Арвайлер (входит в землю Рейнланд-Пфальц).
 
Около 3,5 тыс. человек пострадали из-за наводнения и обратились за медицинской помощью.

Ранее власти ФРГ сообщали, что во время наводнений в западной части ФРГ погибли по меньшей мере 70 человек, а на поиски пропавших брошены все силы экстренных служб, а также силы военных и правоохранителей.

Спасательная операция на реке Ар и ее притоках продолжается, также спасательные действия идут в землях Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг на западе Германии.

Всего помощь в борьбе со стихией оказывают более одной тыс. пожарных, полицейских и других сотрудников подразделений.

В свою очередь, Ангела Меркель заявила, что цифры связанные с наводнением вызвали у нее шок.

По словам канцлера, масштаб трагедии определять пока рано, он станет известен позже.

Сильные ливни продолжаются в Германии уже несколько дней.


Фото: Жертвы наводнения в Германии 01
Фото: Жертвы наводнения в Германии 02
Фото: Жертвы наводнения в Германии 03
Фото: Жертвы наводнения в Германии 04
Фото: Жертвы наводнения в Германии 05
Фото: Жертвы наводнения в Германии 06