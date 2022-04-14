Ливни и наводнения в Германии: 1300 человек пропали без вести. ФОТО

Атмосферный циклон Бернд принес в Германию мощнейшие ливни и унес более тысячи человек: по последним данным в результате наводнения пропавшими без вести считаются 1 300 человек. Их количество продолжает расти.
Об этом сообщается на сайте администрации района Арвайлер (входит в землю Рейнланд-Пфальц).
Около 3,5 тыс. человек пострадали из-за наводнения и обратились за медицинской помощью.
Ранее власти ФРГ сообщали, что во время наводнений в западной части ФРГ погибли по меньшей мере 70 человек, а на поиски пропавших брошены все силы экстренных служб, а также силы военных и правоохранителей.
Спасательная операция на реке Ар и ее притоках продолжается, также спасательные действия идут в землях Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг на западе Германии.
Всего помощь в борьбе со стихией оказывают более одной тыс. пожарных, полицейских и других сотрудников подразделений.
В свою очередь, Ангела Меркель заявила, что цифры связанные с наводнением вызвали у нее шок.
По словам канцлера, масштаб трагедии определять пока рано, он станет известен позже.
Сильные ливни продолжаются в Германии уже несколько дней.
Ранее власти ФРГ сообщали, что во время наводнений в западной части ФРГ погибли по меньшей мере 70 человек, а на поиски пропавших брошены все силы экстренных служб, а также силы военных и правоохранителей.
Спасательная операция на реке Ар и ее притоках продолжается, также спасательные действия идут в землях Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг на западе Германии.
Всего помощь в борьбе со стихией оказывают более одной тыс. пожарных, полицейских и других сотрудников подразделений.
В свою очередь, Ангела Меркель заявила, что цифры связанные с наводнением вызвали у нее шок.
По словам канцлера, масштаб трагедии определять пока рано, он станет известен позже.
Сильные ливни продолжаются в Германии уже несколько дней.
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