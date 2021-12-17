Ливни и наводнения в Австралии: закрыты школы, эвакуированы 18 тысяч человек

С прошлой пятницы на юго-востоке Австралии не прекращаются ливневые дожди, это стало причиной сильнейших наводнений и срочной эвакуации 18 тысяч человек.
Об этом сказала премьер-министр штата Глэдис Береджиклян в понедельник, 22 марта.
Она добавила, что сильный дождь будет продолжаться, и призвала местных жителей быть осторожными. В целом 38 территорий были признаны "зонами стихийных бедствий", это означает, что там люди смогут получить финансовую помощь – 1000 австралийских долларов (около 800 долларов США) на каждого взрослого и 400 долларов (300 долларов США) на каждого ребенка.
В штате из-за наводнений и ливней закрыто более 200 школ, оказались перекрыты или недоступны многие дороги. Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила, что многие районы штата "сейчас похожи на внутреннее море".
В штате из-за наводнений и ливней закрыто более 200 школ, оказались перекрыты или недоступны многие дороги. Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила, что многие районы штата "сейчас похожи на внутреннее море".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии