Ливия: крушение вертолета с наемниками ЧВК Вагнера на борту

Недалеко от военной базы "Аль-Джуфра", которая находится в центральной части Ливии, разбился военный вертолет с боевиками ЧВК Вагнера.
Об этом сообщил пресс-секретарь Командования совместными операциями правительственных сил по Сирту и Джуфре генерал Абдулхади Дырах.
Генерал доложил, что военный вертолет упал в среду, 23 сентября, в 08.00 по местному времени (09.00 по Киеву). Известно также, что при столкновении с землей на борту воздушного судна взорвались боеприпасы.
Сообщается, что крушение произошло вблизи города Сокна, одного из главных городов муниципалитета. Город отмечен на карте выше маркером.
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