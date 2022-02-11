Ливия: крушение вертолета с наемниками ЧВК Вагнера на борту

18:03 23 Сентябрь Киев, Украина

Недалеко от военной базы "Аль-Джуфра", которая находится в центральной части Ливии, разбился военный вертолет с боевиками ЧВК Вагнера



Об этом сообщил пресс-секретарь Командования совместными операциями правительственных сил по Сирту и Джуфре генерал Абдулхади Дырах.



Генерал доложил, что военный вертолет упал в среду, 23 сентября, в 08.00 по местному времени (09.00 по Киеву). Известно также, что при столкновении с землей на борту воздушного судна взорвались боеприпасы.



Сообщается, что крушение произошло вблизи города Сокна, одного из главных городов муниципалитета. Город отмечен на карте выше маркером.