Ливийский парламент проводит собеседования с кандидатами в премьер-министры

06:55 08 Февраль Киев, Украина

Парламент Ливии в понедельник начал слушания кандидатов на замену временного премьер-министра Абдулхамида Дбейбы, процесс, который может спровоцировать новую борьбу за власть между Востоком и Западом в неспокойной североафриканской стране.



Правительство Дбейбы пришло к власти год назад с мандатом вести Ливию к декабрьским выборам, направленным на то, чтобы вытащить страну из десятилетнего конфликта.



Но поскольку выборы были отложены на неопределенный срок из-за глубоких разногласий по поводу их правовой основы и спорных кандидатов в президенты, спикер парламента Агила Салех возглавил усилия по замене Дбейбы.



И Салех, проживающий на востоке страны, и Дбейба, проживающий в западной столице Триполи, были кандидатами в президенты.



Дбейба сказал, что передаст власть только избранной администрации.



Палата представителей Салеха, базирующаяся на востоке Ливии после насильственного раскола в 2014 году, заявила, что двое из семи кандидатов прошли в финальный тур.



Влиятельный бывший министр внутренних дел Фатхи Башага, 59 лет, и аутсайдер Халед аль-Бибас, 51 год, бывший чиновник министерства внутренних дел, предстанут перед парламентским голосованием в четверг.



Башага заявил собравшимся, что хочет объединить разделенные государственные институты, повысить безопасность и возродить традиционные государственные службы страны. Он также пообещал не баллотироваться на будущих выборах.

Бибасс сказал, что будет работать над преодолением разногласий в стране и борьбой с инфляцией.



Ливия пережила десятилетие конфликта после восстания 2011 года, в результате которого был свергнут диктатор Моамер Каддафи, оставив после себя ополченцев, борющихся за контроль над богатой нефтью страной, раздираемой глубокими межплеменными и региональными разногласиями.



Голосование в четверг может привести к повторению раскола 2014 года, когда появились два параллельных правительства.



Парламент также принял «дорожную карту» выборов, которая, похоже, приведет к дальнейшей отсрочке выборов.



В нем говорится, что они должны состояться в течение 14 месяцев после достижения соглашения по другому вызывающему разногласия вопросу — новой конституционной декларации.



Каддафи отменил последнюю конституцию Ливии, когда пришел к власти в 1969 году.



Собрание не полностью едино, и некоторые члены призвали Дбейбу оставаться на своем посту до проведения выборов.



Организация Объединенных Наций также призвала установить новую дату президентских выборов, а не еще одно переходное правительство.