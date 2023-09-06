Ливан остался без электричества: ТЭС прекратили работу из-за задолженности

Ливан остался без электричества после того, как две тепловые электростанции (ТЭС) в Дейр-Аммар и Аль-Захране прекратили работу из-за неуплаты долга. Об этом сообщает издание Sky News.
Долги перед энергетической компанией составляют около 83 миллионов долларов. Из этой суммы ливанская госкомпания Electricit du Liban выплатила оператору ТЭС Primesouth только два миллиона долларов.
Без электричества остались все больницы, государственные учреждения и международный аэропорт Бейрута. Станции, перекачивающие питьевую воду в регионы Ливана, тоже остановили свою работу.
Две ТЭС суммарной мощностью 550 МВт являются единственными источниками электроэнергии в Ливане.
Долги перед энергетической компанией составляют около 83 миллионов долларов. Из этой суммы ливанская госкомпания Electricit du Liban выплатила оператору ТЭС Primesouth только два миллиона долларов.
Без электричества остались все больницы, государственные учреждения и международный аэропорт Бейрута. Станции, перекачивающие питьевую воду в регионы Ливана, тоже остановили свою работу.
Две ТЭС суммарной мощностью 550 МВт являются единственными источниками электроэнергии в Ливане.
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