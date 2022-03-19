Литва запретила вывозить в Россию и Белоруссию больше 60 евро наличными на человека

Власти Литвы ограничили сумму наличных евро, которые можно вывозить в Россию или Белоруссию, сообщает Delfi.
Теперь каждый человек, который пересекает литовско-российскую или литовско-белорусскую границу на выезд, может взять с собой не больше 60 евро. Вывоз другой наличной валюты при этом не ограничен.
Нарушителей, у которых обнаружат деньги сверх лимита, будут возвращать в Литву и привлекать к административной ответственности.
Напомним, Евросоюз 2 марта запретил вывозить в Россию наличные евро. При этом для физических лиц было сделано исключение — на деньги, используемые в личных целях, запрет не распространяется.
Теперь каждый человек, который пересекает литовско-российскую или литовско-белорусскую границу на выезд, может взять с собой не больше 60 евро. Вывоз другой наличной валюты при этом не ограничен.
Нарушителей, у которых обнаружат деньги сверх лимита, будут возвращать в Литву и привлекать к административной ответственности.
Напомним, Евросоюз 2 марта запретил вывозить в Россию наличные евро. При этом для физических лиц было сделано исключение — на деньги, используемые в личных целях, запрет не распространяется.
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