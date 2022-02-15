Литва запретила авиасообщение  через воздушное пространство Беларуси

Власти Литвы, из-за ситуации с самолетом Ryanair, который накануне был экстренно посажен в Минске, запретили осуществлять и принимать рейсы, маршруты которых идут через Беларусь.
Об этом сообщает Delfi, 24 мая.
Как пояснил министр транспорта и сообщения Марюс Скуодис, "любые полеты в Литву и из нее через Беларусь запрещены".
Также Литва предлагает авиакомпаниям ЕС отменить полеты над Беларусью.
Тем временем начальник Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис сообщил о ситуации с самолетом Ryanair, который накануне был экстренно посажен в Минске, сообщает LRT.
По его словам, в настоящее время самолет проходит досмотр в аэропорту Вильнюса.
Он также сообщил, что решение посадить самолет Ryanair принял капитан судна по согласованию с руководством компании.
В свою очередь, МИД Литвы призвало своих граждан не посещать Беларусь, а находящимся там гражданам - покинуть эту страну.
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