Литва запретила авиасообщение  через воздушное пространство Беларуси

17:31 24 Май Киев, Украина

Власти Литвы, из-за ситуации с самолетом Ryanair, который накануне был экстренно посажен в Минске, запретили осуществлять и принимать рейсы, маршруты которых идут через Беларусь

Об этом сообщает Delfi, 24 мая.

"Что касается полетов в Литву и из Литвы через воздушное пространство Беларуси, несмотря на то, что некоторые авиакомпании сами решили отменить такие полеты, ради безопасности путешественников предложено принять соответствующее решение правительства", - сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Как пояснил министр транспорта и сообщения Марюс Скуодис, "любые полеты в Литву и из нее через Беларусь запрещены".



Также Литва предлагает авиакомпаниям ЕС отменить полеты над Беларусью.



Тем временем начальник Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис сообщил о ситуации с самолетом Ryanair, который накануне был экстренно посажен в Минске, сообщает LRT.



По его словам, в настоящее время самолет проходит досмотр в аэропорту Вильнюса.

"Мы уже опросили десятки людей, которые летели на самолете, в том числе членов экипажа. Капитана уже допросили", - отметил Кишкис.

Он также сообщил, что решение посадить самолет Ryanair принял капитан судна по согласованию с руководством компании.



В свою очередь, МИД Литвы призвало своих граждан не посещать Беларусь, а находящимся там гражданам - покинуть эту страну.