Литва запрещает меховые фермы с 2027 года

Литовский парламент принял закон, который с 2027 года запрещает деятельность всех меховых ферм в стране.
Об этом информируют литовские новостные источники, включая LRT и Сейм Литовской Республики.
Согласно новому закону, владельцы меховых ферм будут получать компенсации, размер которых вызвал недовольство среди представителей бизнеса. Компенсация составит 3 евро за каждое пушное животное, если коммерческая деятельность будет прекращена до 2025 года, 2 евро - если до 2026 года, и всего 1 евро - если ферма закроется в последний год переходного периода.
Правительство также обязуется компенсировать расходы на выплаты работникам ферм и на утилизацию оборудования, а также снос зданий и утилизацию отходов.
Об этом информируют литовские новостные источники, включая LRT и Сейм Литовской Республики.
Согласно новому закону, владельцы меховых ферм будут получать компенсации, размер которых вызвал недовольство среди представителей бизнеса. Компенсация составит 3 евро за каждое пушное животное, если коммерческая деятельность будет прекращена до 2025 года, 2 евро - если до 2026 года, и всего 1 евро - если ферма закроется в последний год переходного периода.
Правительство также обязуется компенсировать расходы на выплаты работникам ферм и на утилизацию оборудования, а также снос зданий и утилизацию отходов.
Она также отметила, что основными рынками сбыта меховых изделий были россия и Китай, но спрос на них в Европейском Союзе уменьшается с каждым годом.
Законодатели подчеркнули, что на меховых фермах невозможно обеспечить надлежащее благополучие животных.
Законодатели подчеркнули, что на меховых фермах невозможно обеспечить надлежащее благополучие животных.
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