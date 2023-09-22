Литва запрещает меховые фермы с 2027 года

07:45 22 сентября Киев, Украина





Об этом информируют литовские новостные источники, включая LRT и Сейм Литовской Республики.



Согласно новому закону, владельцы меховых ферм будут получать компенсации, размер которых вызвал недовольство среди представителей бизнеса. Компенсация составит 3 евро за каждое пушное животное, если коммерческая деятельность будет прекращена до 2025 года, 2 евро - если до 2026 года, и всего 1 евро - если ферма закроется в последний год переходного периода.



Правительство также обязуется компенсировать расходы на выплаты работникам ферм и на утилизацию оборудования, а также снос зданий и утилизацию отходов. Литовский парламент принял закон, который с 2027 года запрещает деятельность всех меховых ферм в стране.Об этом информируют литовские новостные источники, включая LRT и Сейм Литовской Республики.Согласно новому закону, владельцы меховых ферм будут получать компенсации, размер которых вызвал недовольство среди представителей бизнеса. Компенсация составит 3 евро за каждое пушное животное, если коммерческая деятельность будет прекращена до 2025 года, 2 евро - если до 2026 года, и всего 1 евро - если ферма закроется в последний год переходного периода.Правительство также обязуется компенсировать расходы на выплаты работникам ферм и на утилизацию оборудования, а также снос зданий и утилизацию отходов.

Иева Пакарклите из "Партии свободы", входящей в правящую коалицию, заявила: "Мы достигли уровня зрелости, чтобы не продолжать деятельность, которая причиняет боль".

Она также отметила, что основными рынками сбыта меховых изделий были россия и Китай, но спрос на них в Европейском Союзе уменьшается с каждым годом.



Законодатели подчеркнули, что на меховых фермах невозможно обеспечить надлежащее благополучие животных.