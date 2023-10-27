Литва запрещает импорт и дегазацию российского СПГ с ноября

16:59 26 октября Киев, Украина

Литва с ноября вводит запрет на любой импорт, погрузку и дегазацию российского сжиженного природного газа (СПГ) на всех объектах страны.

Об этом сообщает LRT.



Отмечается, что в четверг, 26 октября, Сейм принял поправки к Закону о природном газе, которые предусматривают запрет. 111 парламентариев проголосовали "ЗА", 6 - воздержались. Во время рассмотрения поправок в комитетах Сейма заместитель министра энергетики Инга Жилене заявляла, что российский газ на регазификационные объекты в Литве доставляют танкеры из Польши.



Изменения в закон подготовили председатель Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Лауринас Кашчюнас и министр энергетики Дайнюс Крейвис.



Ранее глава литовского энергетического ведомства заявлял, что газ транспортировала из Польши компания Cryogas M&T Poland и поставляла двум компаниям с дегазационными установками. Менеджер по развитию бизнеса Cryogas M&T Poland в странах Балтии Мариус Симановичюс заявил BNS, что не может это прокомментировать. При этом ни министерство, ни Совет по регулированию энергетики не назвали компаний, которым поставлял газ Cryogas M&T Poland.



Импорт сжиженного природного газа из россии в Литву через Клайпедский терминал приостановлен с марта 2022 года, а с апреля того же года прекращен импорт российского газа через трубопроводы.