Литва закрывает два пункта пропуска на границе с беларусью

Правительство Литвы приняло решение о временном закрытии с 18 августа пунктов пропуска Шумскас и Тверячус на границе с республикой беларусь.
Об этом сообщает DELFI.
Такие меры — это реакция правительства на геополитическую ситуацию и угрозу национальной безопасности, а также на предотвращение контрабанды товаров, пишет издание.
Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день через КПП Шумскас может проходить только легковой транспорт, а через Тверячус — легковые автомобили и пустой грузовой транспорт.
При этом президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Литве, а также Латвии и Польше, возможно, придется закрыть границу с беларусью, если ситуация с опасностью из-за прибытия военной группировки "Вагнера" в беларусь существенно усложнится.
Науседа, однако, отмечал, что это было бы "крайней мерой".
В то же время премьер-министр страны Ингрида Шимоните, как пишет DELFI, опасается, что одностороннее решение о закрытии пунктов пропуска может оказать негативное влияние на соседние государства.
По ее словам, Литва, Польша и Латвия в связи с возникающими проблемами договорились совместно координировать действия.
Об этом сообщает DELFI.
Такие меры — это реакция правительства на геополитическую ситуацию и угрозу национальной безопасности, а также на предотвращение контрабанды товаров, пишет издание.
Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день через КПП Шумскас может проходить только легковой транспорт, а через Тверячус — легковые автомобили и пустой грузовой транспорт.
При этом президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Литве, а также Латвии и Польше, возможно, придется закрыть границу с беларусью, если ситуация с опасностью из-за прибытия военной группировки "Вагнера" в беларусь существенно усложнится.
Науседа, однако, отмечал, что это было бы "крайней мерой".
В то же время премьер-министр страны Ингрида Шимоните, как пишет DELFI, опасается, что одностороннее решение о закрытии пунктов пропуска может оказать негативное влияние на соседние государства.
По ее словам, Литва, Польша и Латвия в связи с возникающими проблемами договорились совместно координировать действия.
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