Литва закрывает два пункта пропуска на границе с беларусью

16:59 16 августа Киев, Украина

Правительство Литвы приняло решение о временном закрытии с 18 августа пунктов пропуска Шумскас и Тверячус на границе с республикой беларусь.

Об этом сообщает DELFI.

Такие меры — это реакция правительства на геополитическую ситуацию и угрозу национальной безопасности, а также на предотвращение контрабанды товаров, пишет издание.

Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день через КПП Шумскас может проходить только легковой транспорт, а через Тверячус — легковые автомобили и пустой грузовой транспорт.

При этом президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Литве, а также Латвии и Польше, возможно, придется закрыть границу с беларусью, если ситуация с опасностью из-за прибытия военной группировки "Вагнера" в беларусь существенно усложнится.

Науседа, однако, отмечал, что это было бы "крайней мерой".

В то же время премьер-министр страны Ингрида Шимоните, как пишет DELFI, опасается, что одностороннее решение о закрытии пунктов пропуска может оказать негативное влияние на соседние государства.

По ее словам, Литва, Польша и Латвия в связи с возникающими проблемами договорились совместно координировать действия.