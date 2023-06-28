Литва ввела временный запрет на транзит товаров двойного назначения

Литва приняла решение о временном запрете на транзит товаров двойного назначения через свою территорию. Это решение было принято литовским правительством на заседании, которое состоялось в среду, 28 июня.
В соответствии с утвержденным решением, 57 групп товаров двойного назначения теперь запрещено перемещать через Литву и вывозить из нее.
Об этом сообщает балтийское агентство BNS.
Основное влияние этой меры затрагивает перевозки микроэлектроники и полупроводниковых компонентов, которые входят в национальный список контролируемых товаров двойного назначения.
Аушрине Армонайте, министр экономики и инноваций Литвы, заявила, что страна "ограничивает перемещение некоторых товаров двойного или потенциально двойного назначения через свою территорию на протяжении, по меньшей мере, одного года".
Она также пояснила, что литовские власти располагают информацией, указывающей на то, что эти товары могут быть использованы в военных действиях против Украины.
В соответствии с утвержденным решением, 57 групп товаров двойного назначения теперь запрещено перемещать через Литву и вывозить из нее.
Об этом сообщает балтийское агентство BNS.
Основное влияние этой меры затрагивает перевозки микроэлектроники и полупроводниковых компонентов, которые входят в национальный список контролируемых товаров двойного назначения.
Аушрине Армонайте, министр экономики и инноваций Литвы, заявила, что страна "ограничивает перемещение некоторых товаров двойного или потенциально двойного назначения через свою территорию на протяжении, по меньшей мере, одного года".
Она также пояснила, что литовские власти располагают информацией, указывающей на то, что эти товары могут быть использованы в военных действиях против Украины.
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