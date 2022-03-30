Литва внесла беларусь в список «враждебных государств»

Беларусь вошла в список «враждебных государств», составленный литовским Министерством экономики и инноваций. Список утвердило правительство Литвы.
На его основании можно будет исключать компании, относящиеся к «враждебным государствам», из тендеров по госзакупкам или расторгать уже заключенные с ними договоры.
В списке также есть Россия, Крым, неподконтрольная молдавскому правительству территория Приднестровья и территории Абхазии и Южной Осетии.
Ранее специальная комиссия правительства оценивала те или иные сделки на предмет соответствия интересам национальной безопасности и давала рекомендации по расторжению сделок.
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