Литва внесла беларусь в список «враждебных государств»

16:39 30 марта Киев, Украина

Беларусь вошла в список «враждебных государств», составленный литовским Министерством экономики и инноваций. Список утвердило правительство Литвы.



На его основании можно будет исключать компании, относящиеся к «враждебным государствам», из На его основании можно будет исключать компании, относящиеся к «враждебным государствам», из тендеров по госзакупкам или расторгать уже заключенные с ними договоры.

«До сих пор у заказчиков не было оснований отклонять тендеры или расторгать государственные контракты, если предлагаемые товары поступают из стран риска или когда поставщики связаны с такими странами. Согласно утвержденному списку государств, закупщики смогут принимать решения не финансировать эти враждебные государства посредством государственных закупок», — говорится в пресс-релизе правительства.

В списке также есть Россия, Крым, неподконтрольная молдавскому правительству территория Приднестровья и территории Абхазии и Южной Осетии.

Ранее специальная комиссия правительства оценивала те или иные сделки на предмет соответствия интересам национальной безопасности и давала рекомендации по расторжению сделок.