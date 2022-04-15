Литва вместе с Германией начала военные учения на границе с Беларусью

21:00 16 июля Киев, Украина

Недалеко от границы с Беларусью Литва, совместно с Вооруженными силами Германии, стартовали военные учения "Быстрый меч", которые продлятся до 29 июля.

Об это сообщает сайт ВС Литвы.

" 16-29 июля Генерал Вооруженных сил Литвы Штаб 10-й немецкой бронетанковой дивизии впервые будет тренироваться на полигоне им. С. Жукаускаса в Пабраде в учении «Быстрый меч» ( нем. Schneller Degen ). Это первые учения такого типа со штабом ВС Германии на территории союзника по НАТО, которые были организованы руководством дивизии по собственной инициативе. Сценарий учений призван научить отображать гибридные угрозы и проводить высокоинтенсивные операции коллективной защиты", - говорится в сообщении ВС Литвы.

По информации силового ведомства, военные учения продлятся до 29 июля.



Указано, что в тренировках впервые примет участие штаб 10-й бронетанковой дивизии Бундесвера.



Это первые такого рода учения штаба ВС Германии на территории союзника по НАТО, которые были организованы руководством дивизии по собственной инициативе.



Известно, что во время учений штаб немецкой дивизии будет отрабатывать планирование и командование объединенными операциями союзных сил с участием командования 12-й танковой бригады Германии, 37-й бригады бронепихоты, 23-й бригады горных пехотинцев и бригады мотопехоты Литвы "Железный волк".



Отмечено, что учения, которые должны были пройти зимой, были перенесены из-за пандемии коронавируса.