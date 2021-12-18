Литва требует политической изоляции для Беларуси

Министр иностранных дел Литвы заявил, что считает необходимым объявление политической изоляции для Беларуси, из-за победы на выборах Александра Лукашенко. Он также подчеркнул, что надеется на введение Евросоюзом санкций.

Белоруссия, где более недели продолжаются протесты после президентских выборов, должна быть подвергнута политической изоляции и персональным санкциям. Об этом заявил в понедельник журналистам глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"В качестве средства воздействия на утратившее легитимность руководство Белоруссии мы предлагаем нашим партнерам на международной арене использовать политическую изоляцию [Минска]", - сказал он.

Еще одним инструментом давления Линкявичюс считает введение персональных санкций в отношении лиц, ответственных за неоправданное применение силы к протестующим. "Мы хотели бы, чтобы санкционные меры были объявлены как можно быстрее, и внесли свои предложения", - сообщил он.

Литва, по словам главы внешнеполитического ведомства, надеется на введение санкций от имени ЕС, но не сбрасывает со счетов и национальные меры. "Не отказываемся и от национальных санкций. Одно другому не помеха", - сказал Линкявичюс.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов.

Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. По информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.