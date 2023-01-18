Литва расторгла приграничное сотрудничество с беларусью

18:16 18 января Киев, Украина

Правительство Литвы приняло решение о расторжении соглашения с правительством республики беларусь об основных принципах трансграничного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД Литвы.

Сообщается, что решение правительства принято с учетом политической ситуации в беларуси после 2020 года: в частности, сфальсифицированных выборов президента и вовлечение республики в войну против Украины.
 
"Имплементация двустороннего межправительственного соглашения с беларусью невозможна в текущей геополитической ситуации и не станет возможной в ближайшее время", - отметила министр внутренних дел Агне Билотайте.