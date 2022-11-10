Литва рассматривает возможность лишать гражданства за поддержку оккупантов

14:51 10 ноября Киев, Украина

Сейм Литвы рассматривает возможность лишать гражданства за поддержку агрессора. Об этом сообщает литовское издание 15min.lt

"Проект предусматривает, что гражданин другого государства, получивший литовское гражданство в порядке исключения, лишается своего литовского паспорта, если его действия угрожают безопасности и интересам Литовского государства, если он поддерживает государство, угрожающее безопасности Литвы и других стран и союзников в регионе, а также очернил имя Литовского государства", - говорится в публикации.

За эту поправку к Закону о гражданстве проголосовали 63 члена Сейма, против были 24, воздержались 26 депутатов. В дальнейшем поправка будет рассмотрена комитетами Сейма.