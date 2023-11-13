15:29 13 ноября Киев, Украина

Министерство внутренних дел Литвы обратилось в Департамент государственной безопасности (VSD) с запросом на проверку 800 иностранцев, обладающих литовским гражданством, предоставленным им в исключительном порядке.

Это решение было принято после того, как российская балерина Илзе Лиепа, также обладающая литовским гражданством, выразила поддержку президента рф владимира путина и его действий в Украине.

"Оценив ситуацию и обнаружив несоответствующие действия конкретной гражданки, мы обратились к VSD с просьбой проверить этих 800 человек на предмет угрозы национальной безопасности и поддержки действий государства-агрессора", - отметил заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

Министерство также поручило Департаменту миграции начать процедуру лишения Лиепы литовского гражданства. Департамент обратился к соответствующим органам с запросом оценить публичные высказывания Лиепы относительно войны в Украине и российского президента.



Согласно Закону о гражданстве, лицо может быть лишено литовского гражданства, полученного по исключению, если его действия угрожают интересам безопасности Литвы или если он публично выражает поддержку государству, угрожающему интересам безопасности Литвы, других стран-членов ЕС или их союзников.



Илзе Лиепа описывает войну россии в Украине как "специальную военную операцию" и выражает свое восхищение российскими гражданами, участвующими в ней.