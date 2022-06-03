Литва примет на лечение украинских военных

17:25 03 июня Киев, Украина

Украинские военные, пострадавшие от российского вторжения, в скором времени должны прибыть в Литву, для лечения и реабилитации.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас.

"Украинская сторона направит военных в реабилитационный центр в Друскининкай через десять дней", - отметил Анусаускас во время брифинга для журналистов в пятницу.

Он отказался уточнять, о каком количестве военнослужащих из Украины идет речь.



Речь идет о Центре реабилитации военнослужащих Военно-медицинской службы в курортном литовском городе Друскининкай. Украинские военные проходили там реабилитацию еще в 2016 году.



По словам министра обороны Литвы, центр реабилитации будет расширен.



Накануне стало известно, что правительство Норвегии приняло решение о приеме раненых солдат из Украины для медицинской эвакуации и лечения в норвежских госпиталях.