Литва примет на лечение украинских военных

Украинские военные, пострадавшие от российского вторжения, в скором времени должны прибыть в Литву, для лечения и реабилитации.
Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас.
Он отказался уточнять, о каком количестве военнослужащих из Украины идет речь.
Речь идет о Центре реабилитации военнослужащих Военно-медицинской службы в курортном литовском городе Друскининкай. Украинские военные проходили там реабилитацию еще в 2016 году.
По словам министра обороны Литвы, центр реабилитации будет расширен.
Накануне стало известно, что правительство Норвегии приняло решение о приеме раненых солдат из Украины для медицинской эвакуации и лечения в норвежских госпиталях.
Речь идет о Центре реабилитации военнослужащих Военно-медицинской службы в курортном литовском городе Друскининкай. Украинские военные проходили там реабилитацию еще в 2016 году.
По словам министра обороны Литвы, центр реабилитации будет расширен.
Накануне стало известно, что правительство Норвегии приняло решение о приеме раненых солдат из Украины для медицинской эвакуации и лечения в норвежских госпиталях.
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