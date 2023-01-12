Литва потратит на беженцев из Украины 10 миллионов евро

14:15 12 января Киев, Украина

Литва потратит на прием, размещение и интеграцию беженцев из Украины 10 миллионов евро из фондов Европейского Союза.



Как сообщает LRT, об этом заявило Министерство социальной защиты страны.

"Еврокомиссия выделила стране 10 млн евро, благодаря чему возможности Литвы по приему беженцев выросли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство готовится подписать соглашения о сотрудничестве с самоуправлениями и администрациями для финансирования проектов по интеграции беженцев. Приоритет будет предоставляться проектам услуг: например, направленным на преодоление стресса из-за вынужденной миграции, фокусирующихся на правах женщин, а также на продвижении предпринимательства.



Часть средств пойдет на предотвращение нелегального трудоустройства, торговли людьми и зависимости от психотропных веществ. Также инвестиции выделят на подготовку к росту миграционного потока.