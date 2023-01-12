Литва потратит на беженцев из Украины 10 миллионов евро

Литва потратит на прием, размещение и интеграцию беженцев из Украины 10 миллионов евро из фондов Европейского Союза.
Как сообщает LRT, об этом заявило Министерство социальной защиты страны.
Как сообщает LRT, об этом заявило Министерство социальной защиты страны.
Отмечается, что министерство готовится подписать соглашения о сотрудничестве с самоуправлениями и администрациями для финансирования проектов по интеграции беженцев. Приоритет будет предоставляться проектам услуг: например, направленным на преодоление стресса из-за вынужденной миграции, фокусирующихся на правах женщин, а также на продвижении предпринимательства.
Часть средств пойдет на предотвращение нелегального трудоустройства, торговли людьми и зависимости от психотропных веществ. Также инвестиции выделят на подготовку к росту миграционного потока.
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