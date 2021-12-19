Литва подвергается циничному и опасному гибридному нападению - президент Еврокомиссии

14:50 29 Ноябрь Киев, Украина

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находились в минувшее воскресенье в Литве и Латвии - странах, имеющих с Беларусью границы и вынужденные, как и Польша, справляться с резким увеличением числа мигрантов.

«Уже месяцами Литва подвергается умышленному, циничному и опасному гибридному нападению. Приступа, организованного режимом Лукашенко. Он ставит под угрозу жизнь невинных гражданских, фальшивыми обещаниями заманивших к белорусским границам», - заявила Урсула фон дер Ляен в Вильнюсе, указав, что ЕС в этом году выделил трем балтийским странам и Польше 200 миллионов евро для улучшения охраны внешних границ организации.

Литовский президент Гитанас Науседа отметил рост военной угрозы с белорусской стороны, где непризнанный западными странами президент Александр Лукашенко пошел на более тесное сближение с Москвой.

«Мы также озабочены другими процессами – полной военной интеграцией Беларуси в военные структуры и доктрины России. Это создает новые вызовы для НАТО, и НАТО должно приспособить свою стратегию и тактику, чтобы быть готовым к ответу», - сказал литовский руководитель.

Украина по словам генерального секретаря НАТО тоже была темой обсуждения в минувшие выходные в связи с «необъяснимым и неоправданным накоплением Россией войск на территории Украины».

«Мы готовы для защиты всех союзников, и мы будем в дальнейшем оказывать нашему партнеру - Украине политическую и практическую поддержку», - сказал Йенс Столтенберг.

30 ноября в Риге, столице Латвии, соберутся министры иностранных дел тридцати стран НАТО для обсуждения вопросов, связанных с Россией и Беларусью.



На встречу также пригласили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и его грузинского коллегу.



Дмитрий Кулеба заявил на прошлой неделе, что его переговоры с министрами НАТО в Риге будут одним из сигналов "поддержки на фоне агрессивных действий России", а также дадут "возможность обсудить текущую ситуацию с безопасностью и наши совместные действия".