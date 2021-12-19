Литва подвергается циничному и опасному гибридному нападению - президент Еврокомиссии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находились в минувшее воскресенье в Литве и Латвии - странах, имеющих с Беларусью границы и вынужденные, как и Польша, справляться с резким увеличением числа мигрантов.
Литовский президент Гитанас Науседа отметил рост военной угрозы с белорусской стороны, где непризнанный западными странами президент Александр Лукашенко пошел на более тесное сближение с Москвой.
Украина по словам генерального секретаря НАТО тоже была темой обсуждения в минувшие выходные в связи с «необъяснимым и неоправданным накоплением Россией войск на территории Украины».
30 ноября в Риге, столице Латвии, соберутся министры иностранных дел тридцати стран НАТО для обсуждения вопросов, связанных с Россией и Беларусью.
На встречу также пригласили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и его грузинского коллегу.
Дмитрий Кулеба заявил на прошлой неделе, что его переговоры с министрами НАТО в Риге будут одним из сигналов "поддержки на фоне агрессивных действий России", а также дадут "возможность обсудить текущую ситуацию с безопасностью и наши совместные действия".
На встречу также пригласили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и его грузинского коллегу.
Дмитрий Кулеба заявил на прошлой неделе, что его переговоры с министрами НАТО в Риге будут одним из сигналов "поддержки на фоне агрессивных действий России", а также дадут "возможность обсудить текущую ситуацию с безопасностью и наши совместные действия".
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