Литва отказалась от белорусских удобрений

Литва прекратила транзит белорусских удобрений. С сегодняшнего дня поезда, везшие хлоркалий в порт Клайпеда, больше не могут заезжать на территорию страны.
Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
Минск переориентирует поставки на российские порты. Из-за больших расстояний возрастут и затраты на логистику. Но производители обещают компенсировать это ростом мировых цен на удобрения. Относительно расторгнутого контракта с литовской железной дорогой обещают взыскать штраф в судебном порядке. А еще – угрожают Вильнюсу санкциями.
Как известно, Литва прекратила транзит белорусских удобрений из-за того, что государственное предприятие «Белорусский» попало под санкции США.
Данное решение приняла государственная компания Lietuvos gelezinkeliai, уведомив об этом производителя калийных удобрений «Белорусский».
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