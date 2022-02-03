Литва отказалась от белорусских удобрений

19:21 01 Февраль Киев, Украина

Литва прекратила транзит белорусских удобрений. С сегодняшнего дня поезда, везшие хлоркалий в порт Клайпеда, больше не могут заезжать на территорию страны.

Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.



Минск переориентирует поставки на российские порты. Из-за больших расстояний возрастут и затраты на логистику. Но производители обещают компенсировать это ростом мировых цен на



Как известно, Литва прекратила транзит белорусских удобрений из-за того, что государственное предприятие «Белорусский» попало под санкции США. Минск переориентирует поставки на российские порты. Из-за больших расстояний возрастут и затраты на логистику. Но производители обещают компенсировать это ростом мировых цен на удобрения . Относительно расторгнутого контракта с литовской железной дорогой обещают взыскать штраф в судебном порядке. А еще – угрожают Вильнюсу санкциями.Как известно, Литва прекратила транзит белорусских удобрений из-за того, что государственное предприятие «Белорусский» попало под санкции США.



Данное решение приняла государственная компания Lietuvos gelezinkeliai, уведомив об этом производителя калийных удобрений «Белорусский».