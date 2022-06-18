Литва ограничивает транзит товаров из рф в Калининградскую область

11:42 18 июня Киев, Украина

"Присоединив" Крым, россия теперь может потерять свой анклав - Калининградскую область. Литва намерена заблокировать транзит около половины товаров по железной дороге в Калининградскую область рф. Об этом заявил глава российского региона Антон Алиханов, пишет Радио Свобода.

По его словам, запрет коснется от 40% до 50% импортируемой и экспортируемой продукции из россии через Литву, в частности это строительные материалы, цемент и металл.

Из-за этого в рф планируют увеличить количество судов по маршруту Усть-Луга – Балтийск.

Алиханов заявил, что это "серьезное нарушение… права на свободный въезд и выезд из Калининградской области".

На этой неделе Сейм Литвы признал принудительный вывоз граждан Украины в россию депортацией украинского народа.