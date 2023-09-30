Литва обязала владельцев авто с номерами рф в течение полугода вывезти их из страны и ЕС

Литва обязала владельцев автомобилей с российскими номерами вывезти их с территории страны и Евросоюза в течение полугода.
Об этом сообщает пресс-служба таможни Литвы.
Об этом сообщает пресс-служба таможни Литвы.
Отмечается, что запрет распространяется на эти транспортные средства независимо от национальности их владельца или водителя.
Исключение распространяется на граждан рф, следующих транзитом в Калининградскую область или из нее на транспортных средствах, зарегистрированных в россии с документом об упрощенном транзите (FTD).
Исключение распространяется на граждан рф, следующих транзитом в Калининградскую область или из нее на транспортных средствах, зарегистрированных в россии с документом об упрощенном транзите (FTD).
Таким образом, все автомобили с российской регистрацией, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть страну и всю территорию ЕС в течение 6 месяцев с даты прибытия.
Ввоз транспортных средств связывается с попытками обойти международные санкции против россии. К этой категории транспортных средств относятся легковые автомобили, кемперы, микроавтобусы до 10 пассажирских мест. Также литовская таможня предостерегает от покупки или импорта автомобилей, зарегистрированных в россии или имеющих российское происхождение. За нарушение законодательства грозит штраф и/или конфискация транспортного средства.
Ввоз транспортных средств связывается с попытками обойти международные санкции против россии. К этой категории транспортных средств относятся легковые автомобили, кемперы, микроавтобусы до 10 пассажирских мест. Также литовская таможня предостерегает от покупки или импорта автомобилей, зарегистрированных в россии или имеющих российское происхождение. За нарушение законодательства грозит штраф и/или конфискация транспортного средства.
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