Литва обязала владельцев авто с номерами рф в течение полугода вывезти их из страны и ЕС

16:14 29 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба таможни Литвы. Литва обязала владельцев автомобилей с российскими номерами вывезти их с территории страны и Евросоюза в течение полугода.Об этом сообщает пресс-служба таможни Литвы.

"С 11 сентября 2023 г. таможенные органы Литвы не пропускают транспортные средства с российскими номерами на территорию Литвы через посты таможенного пограничного контроля. Литва вводит импортные ограничения после разъяснения Европейской комиссии о том, что ограничения также запрещают импорт любых транспортных средств, зарегистрированных у рф и имеют российские номерные знаки, даже для временного использования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет распространяется на эти транспортные средства независимо от национальности их владельца или водителя.



Исключение распространяется на граждан рф, следующих транзитом в Калининградскую область или из нее на транспортных средствах, зарегистрированных в россии с документом об упрощенном транзите (FTD).

"Такой транзит через территорию Литвы не может превышать 24 часа. Во время транзита транспортное средство должно сопровождать его владелец. В случае отсутствия владельца в автомобиле транспортное средство не пропускается на территорию Литвы", — пояснили в литовской таможне.

Таким образом, все автомобили с российской регистрацией, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть страну и всю территорию ЕС в течение 6 месяцев с даты прибытия.



Ввоз транспортных средств связывается с попытками обойти международные санкции против россии. К этой категории транспортных средств относятся легковые автомобили, кемперы, микроавтобусы до 10 пассажирских мест. Также литовская таможня предостерегает от покупки или импорта автомобилей, зарегистрированных в россии или имеющих российское происхождение. За нарушение законодательства грозит штраф и/или конфискация транспортного средства.