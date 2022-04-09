Литва не справляется с нашествием иностранных мигрантов со стороны белорусской границы

Строительство 550-километровой стены только началось и на ее возведение уйдет не один месяц, а поток мигрантов со стороны белорусской границы растет с каждым днем. В связи с этим Президент Литвы Гитанас Науседа обратился за помощью к Польше.
Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщает пресс-служба президента Литвы.
"Сотрудничество между Литвой и Польшей насчитывает века. Мы есть союзниками в области безопасности и обороны. Только совместными усилиями мы можем обеспечить безопасность в регионе", - заявил Науседа.
По его словам, сейчас необходимо немедленно решить проблему укрепления восточной границы Европейского Союза путем эффективного предотвращения потокам нелегальной миграции из Беларуси.
"Мы не позволим белорусскому режиму использовать мигрантов в качестве политического оружия", - заявил Науседа.
Накануне правительство Литвы объявило в стране чрезвычайную ситуацию, поскольку в течение 24 часов границу незаконно пересекло рекордное за последние три года количество мигрантов - 150.
Чтобы взять под контроль поток нелегальных мигрантов, в Литве рассчитывают за несколько месяцев построить 550-километровую стену из колючей проволоки на границе с Беларусью. Строить ее начала в пятницу, 9 июля, литовская армия. По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, параллельно с колючим барьером планируется и возвести ограду: "При строительстве ограды мы будем использовать колючий барьер, это будет двойная защита".
"Сотрудничество между Литвой и Польшей насчитывает века. Мы есть союзниками в области безопасности и обороны. Только совместными усилиями мы можем обеспечить безопасность в регионе", - заявил Науседа.
По его словам, сейчас необходимо немедленно решить проблему укрепления восточной границы Европейского Союза путем эффективного предотвращения потокам нелегальной миграции из Беларуси.
"Мы не позволим белорусскому режиму использовать мигрантов в качестве политического оружия", - заявил Науседа.
Накануне правительство Литвы объявило в стране чрезвычайную ситуацию, поскольку в течение 24 часов границу незаконно пересекло рекордное за последние три года количество мигрантов - 150.
Чтобы взять под контроль поток нелегальных мигрантов, в Литве рассчитывают за несколько месяцев построить 550-километровую стену из колючей проволоки на границе с Беларусью. Строить ее начала в пятницу, 9 июля, литовская армия. По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, параллельно с колючим барьером планируется и возвести ограду: "При строительстве ограды мы будем использовать колючий барьер, это будет двойная защита".
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