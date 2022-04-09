Литва не справляется с нашествием иностранных мигрантов со стороны белорусской границы

05:54 12 июля Киев, Украина

Строительство 550-километровой стены только началось и на ее возведение уйдет не один месяц, а поток мигрантов со стороны белорусской границы растет с каждым днем. В связи с этим Президент Литвы Гитанас Науседа обратился за помощью к Польше.