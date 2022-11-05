Литва не пропускает в страну поезда с военной символикой рф на вагонах

10:43 05 ноября Киев, Украина

Литовские пограничники на КПП в Кибартай не пропустили в страну поезд с российской военной символикой на вагонах. Об этом сообщает Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в субботу, 5 ноября.

"В одном составе было три вагона, в другом – два. Пустые вагоны должны были следовать по Литве транзитом в Беларусь. Пограничники не позволили этого сделать, а также информировали о вагонах Литовские железные дороги", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пять вагонов должны быть отцеплены и возвращены назад в Калининградскую область рф. Только тогда составы смогут проследовать по территории Литвы.

Судя по обнародованным фото, на вагонах была нанесена символика ВДВ рф.

Напомним, Литва ввела штрафы за георгиевскую ленту, а также знаки Z и V – от 300 до 700 евро для граждан и от 600 до 1200 евро для компаний. За повторные нарушения сумма штрафов становится еще больше.

Венецианская комиссия признала законным запрет символики вторжения рф.