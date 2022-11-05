Литва не пропускает в страну поезда с военной символикой рф на вагонах

Литовские пограничники на КПП в Кибартай не пропустили в страну поезд с российской военной символикой на вагонах. Об этом сообщает Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в субботу, 5 ноября.
Отмечается, что пять вагонов должны быть отцеплены и возвращены назад в Калининградскую область рф. Только тогда составы смогут проследовать по территории Литвы.
Судя по обнародованным фото, на вагонах была нанесена символика ВДВ рф.
Напомним, Литва ввела штрафы за георгиевскую ленту, а также знаки Z и V – от 300 до 700 евро для граждан и от 600 до 1200 евро для компаний. За повторные нарушения сумма штрафов становится еще больше.
Венецианская комиссия признала законным запрет символики вторжения рф.
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