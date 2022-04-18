Литва, Эстония, Бельгия, Италия, Румыния и Болгария закрывают порты для российских судов

Страны Евросоюза начали закрывать порты для российских судов в рамках санкций из-за войны в Украине. Такое решение уже приняли Литва, Эстония, Бельгия, Италия, Румыния и Болгария.
При этом для некоторых кораблей сделают исключения. Так, порты будут принимать российские суда, терпящие бедствие. Для этого понадобятся разрешения департамента полиции и пограничной охраны. Также доступ в европейские порты откроют для газовых и нефтяных танкеров. Разрешат заходить туда и суднам, перевозящим медицинскую и сельскохозяйственную продукцию.
Вместе с тем страны ЕС отказались делать послабления для судов, которые сменили свой флаг после начала войны России в Украине. Для них порты также закрыты.
По данным властей Бельгии, ограничения коснутся около 6000 судов под флагом России.
Главное командование портового управления Италии сообщило, что все российские корабли, которые уже стоят в портах на территории страны, должны будут покинуть их сразу после завершения своей коммерческой деятельности.
Евросоюз запретил российским судам заходить в порты 9 апреля. Этот пункт внесли в пятый пакет санкций. Также России запретили экспорт угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС.
Эксперты отмечают, что закрытие портов приведет к росту стоимости доставки грузов. Кроме того, может не хватить тоннажа судов, которые смогут обеспечить альтернативные маршруты. Глава службы логистики грузовой компании «Аривист» Станислав Тобин считает, что российские компании также понесут финансовые потери из-за нарушения сроков по контрактам. Кроме того, возрастает риск задержания и ареста грузов.
В данный момент ЕС готовит шестой пакет санкций с возможностью «умного» ограничения импорта нефти. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также новые санкции коснутся Сбербанка. Он пока не попал под санкции, поскольку является одним из основных каналов расчетов за российские нефть и газ.
При этом для некоторых кораблей сделают исключения. Так, порты будут принимать российские суда, терпящие бедствие. Для этого понадобятся разрешения департамента полиции и пограничной охраны. Также доступ в европейские порты откроют для газовых и нефтяных танкеров. Разрешат заходить туда и суднам, перевозящим медицинскую и сельскохозяйственную продукцию.
Вместе с тем страны ЕС отказались делать послабления для судов, которые сменили свой флаг после начала войны России в Украине. Для них порты также закрыты.
По данным властей Бельгии, ограничения коснутся около 6000 судов под флагом России.
Главное командование портового управления Италии сообщило, что все российские корабли, которые уже стоят в портах на территории страны, должны будут покинуть их сразу после завершения своей коммерческой деятельности.
Евросоюз запретил российским судам заходить в порты 9 апреля. Этот пункт внесли в пятый пакет санкций. Также России запретили экспорт угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС.
Эксперты отмечают, что закрытие портов приведет к росту стоимости доставки грузов. Кроме того, может не хватить тоннажа судов, которые смогут обеспечить альтернативные маршруты. Глава службы логистики грузовой компании «Аривист» Станислав Тобин считает, что российские компании также понесут финансовые потери из-за нарушения сроков по контрактам. Кроме того, возрастает риск задержания и ареста грузов.
В данный момент ЕС готовит шестой пакет санкций с возможностью «умного» ограничения импорта нефти. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также новые санкции коснутся Сбербанка. Он пока не попал под санкции, поскольку является одним из основных каналов расчетов за российские нефть и газ.
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