Литовский Сейм выступил за приглашение Украины в Альянс

Сейм Литвы принял резолюцию во вторник, 19 сентября, в которой обратился к странам Североатлантического Альянса с призывом пригласить Украину в НАТО во время предстоящего Вашингтонского саммита. За резолюцию проголосовали 122 члена Сейма, участвовавших в голосовании.
В тексте документа отмечается, что Украина играет ключевую роль в обеспечении безопасности региона, и ее членство в НАТО может укрепить Альянс и сделать его более эффективным, при этом обходясь меньшими затратами, чем текущая поддержка Украины для обеспечения ее обороны.
Председатель комитета Сейма по иностранным делам Жигимантас Павильонис подчеркнул, что в разработке резолюции участвовали не только литовские депутаты, но и те, кто играл ключевую роль в подписании Акта о независимости Литвы, такие как Витаутас Ландсбергис, Эмануэлис Зингерис, Альбинас Янушка и Пятрас Вайтекунас.
Павильонис выразил надежду на то, что, несмотря на сложности, усилиями международного сообщества удастся пригласить Украину присоединиться к НАТО. Он также подчеркнул, что отсутствие такого приглашения может представлять угрозу для безопасности Литвы и привести к нежелательным последствиям.
В тексте документа отмечается, что Украина играет ключевую роль в обеспечении безопасности региона, и ее членство в НАТО может укрепить Альянс и сделать его более эффективным, при этом обходясь меньшими затратами, чем текущая поддержка Украины для обеспечения ее обороны.
Председатель комитета Сейма по иностранным делам Жигимантас Павильонис подчеркнул, что в разработке резолюции участвовали не только литовские депутаты, но и те, кто играл ключевую роль в подписании Акта о независимости Литвы, такие как Витаутас Ландсбергис, Эмануэлис Зингерис, Альбинас Янушка и Пятрас Вайтекунас.
Павильонис выразил надежду на то, что, несмотря на сложности, усилиями международного сообщества удастся пригласить Украину присоединиться к НАТО. Он также подчеркнул, что отсутствие такого приглашения может представлять угрозу для безопасности Литвы и привести к нежелательным последствиям.
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