Литовский Сейм подписал "закон о десоветизации"

В Литве запретят пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов и также размещение символов советской и нацисткой оккупаций страны. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает LRT.
Из общественных мест Литвы уберут памятники и мемориальные объекты, напоминающие об СССР или нацисткой Германии. Кроме того, закон предусматривает переименование улиц, площадей и прочих объектов.
Размещение на общественных участках символов военной агрессии, а также символики связанной с советской оккупацией Литвы в 1940-1941 и 1944-1990 годах и нацистской оккупацией в 1939-1944 годах будет преследоваться законом.
Исключением станут музеи, архивы, библиотеки и прочие места, предназначенные для информирования граждан об исторических событиях, в том числе и о деятельности тоталитарных и авторитарных правительств.
Литовский центр исследований геноцида и сопротивления или муниципальные власти смогут признавать общественные объекты пропагандирующими тоталитарные или авторитарные режимы и их идеологии. Специальная межведомственная комиссия должна будет предварительно представить свою оценку.
Размещение на общественных участках символов военной агрессии, а также символики связанной с советской оккупацией Литвы в 1940-1941 и 1944-1990 годах и нацистской оккупацией в 1939-1944 годах будет преследоваться законом.
Исключением станут музеи, архивы, библиотеки и прочие места, предназначенные для информирования граждан об исторических событиях, в том числе и о деятельности тоталитарных и авторитарных правительств.
Литовский центр исследований геноцида и сопротивления или муниципальные власти смогут признавать общественные объекты пропагандирующими тоталитарные или авторитарные режимы и их идеологии. Специальная межведомственная комиссия должна будет предварительно представить свою оценку.
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