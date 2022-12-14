Литовский Сейм подписал "закон о десоветизации"

07:52 14 декабря Киев, Украина

В Литве запретят пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов и также размещение символов советской и нацисткой оккупаций страны. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает LRT.

Закон , за который проголосовали 103 члена Сейма будет подписан президентом Литвы в ближайшее время.

"Закон создает правовую основу для изъятия из общественных мест символов тоталитаризма и авторитаризма, таких как памятники, мемориальные объекты, названия улиц, площадей и других общественных объектов", - сказано в сообщении.

Из общественных мест Литвы уберут памятники и мемориальные объекты, напоминающие об СССР или нацисткой Германии. Кроме того, закон предусматривает переименование улиц, площадей и прочих объектов.



Размещение на общественных участках символов военной агрессии, а также символики связанной с советской оккупацией Литвы в 1940-1941 и 1944-1990 годах и нацистской оккупацией в 1939-1944 годах будет преследоваться законом.



Исключением станут музеи, архивы, библиотеки и прочие места, предназначенные для информирования граждан об исторических событиях, в том числе и о деятельности тоталитарных и авторитарных правительств.



Литовский центр исследований геноцида и сопротивления или муниципальные власти смогут признавать общественные объекты пропагандирующими тоталитарные или авторитарные режимы и их идеологии. Специальная межведомственная комиссия должна будет предварительно представить свою оценку.