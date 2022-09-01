Литовский банк, обслуживающий транзит грузов из рф в Калининград, прекратил обработку рублевых платежей

14:38 15 августа Киев, Украина

Литовский банк Siauliu bankas 15 августа прекратил операции с рублевыми платежами. Через банк осуществляется расчёт за грузовой транзит с Калининградом.

Об этом сообщила представитель Ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене.

По словам Кигуолене, с 1 сентября будут приостановлены любые операции с клиентами из россии. Министр коммуникаций и транспорта республики Марюс Скуодис заявил, что государство не может обязать коммерческие банки принимать платежи из россии. Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис посоветовал россии самостоятельно искать выходы из ситуации.