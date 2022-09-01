Литовский банк, обслуживающий транзит грузов из рф в Калининград, прекратил обработку рублевых платежей

Литовский банк Siauliu bankas 15 августа прекратил операции с рублевыми платежами. Через банк осуществляется расчёт за грузовой транзит с Калининградом.
Об этом сообщила представитель Ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене.
По словам Кигуолене, с 1 сентября будут приостановлены любые операции с клиентами из россии. Министр коммуникаций и транспорта республики Марюс Скуодис заявил, что государство не может обязать коммерческие банки принимать платежи из россии. Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис посоветовал россии самостоятельно искать выходы из ситуации.
При этом 11 августа представитель Еврокомиссии Ариана Подеста выступила с заявлением, что расчеты за грузовой транзит через Литву в Калининград не нарушают режима санкций.
В июне Литва прекратила пропускать через свою территорию грузовые поезда и автомобили с товарами, попавшими под санкции ЕС, в связи с чем временная поверенная в делах Литвы была вызвана в МИД россии. Ей сообщили, что, в случае если Литва не восстановит транзит в ближайшее время, россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов. После этого Еврокомиссия разработала документ, разрешивший транзит.
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