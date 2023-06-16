Литовские военные аналитики обнаружили 95 случаев дезинформации об обороне

По последним данным, военные аналитики из Вооруженных сил Литвы зафиксировали за последний месяц целых 95 случаев дезинформации, распространяемой на тему обороны во вражеской информационной среде.
Согласно сообщению LRT, обнаруженные случаи дезинформации охватывали различные аспекты, включая войну в Украине, членство Литвы в НАТО и отношения между россией и НАТО.
Наибольшее количество дезинформации было связано с войной в Украине. Поддержка Украины со стороны западных стран, включая Литву, была называна пропагандой войны. Также была зафиксирована стабильная популярность нарратива "война россия-НАТО", при котором Альянс обвиняется в прямом участии в конфликте на Украине.
Дезинформация также распространяется относительно военных угроз Калининграду и беларуси, предположительно связанных с военными учениями на территории Литвы. Польша и Литва также подвергаются обвинениям в создании тайных планов для участия в боевых действиях в Украине.
Аналитики также отмечают, что накануне саммита НАТО источники, контролируемые кремлем, распространяли дезинформацию о оборонных планах альянса, утверждая, что эти планы имеют наступательный, а не оборонительный характер.
Военные аналитики считают, что враждебные страны пытаются убедить свою внутреннюю аудиторию в поддержке политики кремля как в контексте войны в Украине, так и в отношениях с НАТО, путем активного распространения дезинформации.
Согласно сообщению LRT, обнаруженные случаи дезинформации охватывали различные аспекты, включая войну в Украине, членство Литвы в НАТО и отношения между россией и НАТО.
Наибольшее количество дезинформации было связано с войной в Украине. Поддержка Украины со стороны западных стран, включая Литву, была называна пропагандой войны. Также была зафиксирована стабильная популярность нарратива "война россия-НАТО", при котором Альянс обвиняется в прямом участии в конфликте на Украине.
Дезинформация также распространяется относительно военных угроз Калининграду и беларуси, предположительно связанных с военными учениями на территории Литвы. Польша и Литва также подвергаются обвинениям в создании тайных планов для участия в боевых действиях в Украине.
Аналитики также отмечают, что накануне саммита НАТО источники, контролируемые кремлем, распространяли дезинформацию о оборонных планах альянса, утверждая, что эти планы имеют наступательный, а не оборонительный характер.
Военные аналитики считают, что враждебные страны пытаются убедить свою внутреннюю аудиторию в поддержке политики кремля как в контексте войны в Украине, так и в отношениях с НАТО, путем активного распространения дезинформации.
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