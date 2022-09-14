Литовцу устроили жесткий допрос в россии из-за поддержки Украины

12:17 14 сентября Киев, Украина

Российские пограничники задержали в приграничной зоне гражданина Литвы и, обнаружив в его соцсетях посты в поддержку Украины, несколько дней его допрашивали.

Покинуть россию он смог лишь спустя две недели, получив штраф и пятилетний запрет на въезд в страну.

Об этом сообщили в Департаменте госбезопасности Литвы

В Департаменте рассказали, что российские пограничники задержали гражданина Литвы за "нарушение порядка нахождения в российской приграничной зоне из-за неосторожного поведения". После задержания он успел позвонить своим родственникам, которые в свою очередь рассказали о происшествии литовским чиновникам.

"На гражданина надели наручники, завязали глаза и доставили в штаб российских чиновников. По его собственным показаниям, его неоднократно жестоко избивали, применяя психологическое и физическое насилие. Не исключено, что такое поведение россиян могло быть вызвано обнаруженными в аккаунте задержанного в социальной сети постами в поддержку Украины и с осуждением россии за агрессию против нее, а также демонстрацией поддержки публичной акции по сбору средств на беспилотник Bayraktar, предназначенный для украинцев", — сообщили в департаменте.

После этого литовца несколько раз перевозили с места на место, снимали отпечатки пальцев, фотографировали и допрашивали, в том числе требовали рассказать о работе, семье, друзьях в соцсетях, связях с госучреждениями Литвы, отношении к россии и войне против Украины, сексуальной ориентации, религиозных убеждениях и т.д.



В допросах участвовали как люди в штатском, так и сотрудники в военной форме. Последние угрожали задержанному огнестрельным оружием, ножом и электрошокером. Если ответы приходились им не по нраву, литовца били по голове. На одном из допросов ему приказали раздеться догола и объяснить значение татуировок на теле.

"После нескольких дней допросов задержанному гражданину Литвы присудили 2000 рублей штрафа за административное правонарушение и запретили въезд в россию на пять лет. Официальные лица рф вели себя пассивно, не желали объяснять обстоятельства задержания и предоставлять необходимую информацию ответственным литовским чиновникам", — добавили в ведомстве.

Департамент призвал граждан Литвы не ездить без крайней необходимости в россию и беларусь и предупредил, что в рф поддержка Украины и осуждение россии могут повлечь уголовное преследование. Кроме того, литовских граждан могут попытаться завербовать или использовать в целях пропаганды.