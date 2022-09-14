Литовцу устроили жесткий допрос в россии из-за поддержки Украины

Российские пограничники задержали в приграничной зоне гражданина Литвы и, обнаружив в его соцсетях посты в поддержку Украины, несколько дней его допрашивали.
Покинуть россию он смог лишь спустя две недели, получив штраф и пятилетний запрет на въезд в страну.
Об этом сообщили в Департаменте госбезопасности Литвы
В Департаменте рассказали, что российские пограничники задержали гражданина Литвы за "нарушение порядка нахождения в российской приграничной зоне из-за неосторожного поведения". После задержания он успел позвонить своим родственникам, которые в свою очередь рассказали о происшествии литовским чиновникам.
После этого литовца несколько раз перевозили с места на место, снимали отпечатки пальцев, фотографировали и допрашивали, в том числе требовали рассказать о работе, семье, друзьях в соцсетях, связях с госучреждениями Литвы, отношении к россии и войне против Украины, сексуальной ориентации, религиозных убеждениях и т.д.
В допросах участвовали как люди в штатском, так и сотрудники в военной форме. Последние угрожали задержанному огнестрельным оружием, ножом и электрошокером. Если ответы приходились им не по нраву, литовца били по голове. На одном из допросов ему приказали раздеться догола и объяснить значение татуировок на теле.
Департамент призвал граждан Литвы не ездить без крайней необходимости в россию и беларусь и предупредил, что в рф поддержка Украины и осуждение россии могут повлечь уголовное преследование. Кроме того, литовских граждан могут попытаться завербовать или использовать в целях пропаганды.
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