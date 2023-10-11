Ликвидирован один из первых основателей ХАМАС

Армия обороны Израиля ликвидировала в секторе Газа одного из основателей движения ХАМАС шейха Абделя Фаттаха Духана (Абу Усама).
Об этом сообщили в Telegram-канале группировки.
Тело боевика обнаружили под завалами его уничтоженного дома в Нусирате.
Ранее газета Haaretz информировала, что ЦАХАЛ атаковал здание командующего военным крылом ХАМАС Мохаммеда Дейфа.
Ранее газета Haaretz информировала, что ЦАХАЛ атаковал здание командующего военным крылом ХАМАС Мохаммеда Дейфа.
Что известно о вторжении ХАМАС в Израиль
Утром 7 октября боевики движения ХАМАС ворвались на территорию Израиля из Сектора Газа , взяв под контроль несколько населенных пунктов в приграничной зоне и захватив десятки заложников. В ответ Израиль начал против боевиков контртеррористическую операцию.
Мировые лидеры осудили атаку ХАМАС на Израиль , в частности, свою солидарность с народом Израиля выразили в Европейском союзе и Украине.
Правительство Израиля 8 октября поддержало введение военного положения в стране.
9 октября Израиль заявил о возобновлении контроля над всеми приграничными городами и анонсировал "полную осаду" Сектору Газы.
Утром 7 октября боевики движения ХАМАС ворвались на территорию Израиля из Сектора Газа , взяв под контроль несколько населенных пунктов в приграничной зоне и захватив десятки заложников. В ответ Израиль начал против боевиков контртеррористическую операцию.
Мировые лидеры осудили атаку ХАМАС на Израиль , в частности, свою солидарность с народом Израиля выразили в Европейском союзе и Украине.
Правительство Израиля 8 октября поддержало введение военного положения в стране.
9 октября Израиль заявил о возобновлении контроля над всеми приграничными городами и анонсировал "полную осаду" Сектору Газы.
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