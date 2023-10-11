Ликвидирован один из первых основателей ХАМАС

Об этом сообщили в Telegram-канале группировки.

Тело боевика обнаружили под завалами его уничтоженного дома в Нусирате.



Ранее газета Haaretz информировала, что ЦАХАЛ атаковал здание командующего военным крылом ХАМАС Мохаммеда Дейфа.

Утром 7 октября боевики движения ХАМАС ворвались на территорию Израиля из Сектора Газа , взяв под контроль несколько населенных пунктов в приграничной зоне и захватив десятки заложников. В ответ Израиль начал против боевиков контртеррористическую операцию.Мировые лидеры осудили атаку ХАМАС на Израиль , в частности, свою солидарность с народом Израиля выразили в Европейском союзе и Украине.Правительство Израиля 8 октября поддержало введение военного положения в стране.9 октября Израиль заявил о возобновлении контроля над всеми приграничными городами и анонсировал "полную осаду" Сектору Газы.