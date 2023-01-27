Ликвидирован глава ИГИЛ в Сомали и около 10 боевиков - США

Американские военнослужащие поспособствовали ликвидации ключевого посредника ИГИЛ в Сомали Билала аль-Судани и около 10 боевиков.
Об этом в четверг, 26 января, сообщили высокопоставленные представители администрации президента США, пишет The New York Times.
Об этом в четверг, 26 января, сообщили высокопоставленные представители администрации президента США, пишет The New York Times.
Как рассказали в США, сначала планировалось захватить террористов живьем, однако они оказали ожесточенное сопротивление - и были убиты. Среди американских военных никто не пострадал.
По оценкам разведки США, аль-Судани координировал расширение деятельности ИГИЛ на Африканском континенте. Кроме того, он финансировал филиалы этой группировки по всему миру.
По оценкам разведки США, аль-Судани координировал расширение деятельности ИГИЛ на Африканском континенте. Кроме того, он финансировал филиалы этой группировки по всему миру.
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