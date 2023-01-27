Ликвидирован глава ИГИЛ в Сомали и около 10 боевиков - США

08:14 27 января Киев, Украина





Об этом в четверг, 26 января, сообщили высокопоставленные представители администрации президента США, пишет The New York Times. Американские военнослужащие поспособствовали ликвидации ключевого посредника ИГИЛ в Сомали Билала аль-Судани и около 10 боевиков.Об этом в четверг, 26 января, сообщили высокопоставленные представители администрации президента США, пишет The New York Times.

"Прошлой ночью по приказу президента американские военные провели операцию на севере Сомали, в результате которой был ликвидирован Билал аль-Судани, ключевой деятель, а также координатор глобальной сети ИГИЛ", - сообщили военные.

Как рассказали в США, сначала планировалось захватить террористов живьем, однако они оказали ожесточенное сопротивление - и были убиты. Среди американских военных никто не пострадал.



По оценкам разведки США, аль-Судани координировал расширение деятельности ИГИЛ на Африканском континенте. Кроме того, он финансировал филиалы этой группировки по всему миру.