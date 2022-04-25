Лига чемпионов почтила память Марадоны

07:56 26 ноября Киев, Украина

Минутой молчания начались все вчерашние матчи Лиги чемпионов. Таким образом футболисты хотели выразить уважение и свою скорьб о кончине легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Поединки Лиги Европы 26 ноября также начнутся с чествования памяти Марадоны.

В Аргентине объявлен трехдневный траур из-за смерти Марадоны.

30 октября Марадоне исполнилось 60 лет. После этого он попал в больницу, где ему провели операцию на мозге. Марадону выписали 11 ноября и отправили на лечение от алкогольной зависимости.