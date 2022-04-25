Лига чемпионов почтила память Марадоны

Минутой молчания начались все вчерашние матчи Лиги чемпионов. Таким образом футболисты хотели выразить уважение и свою скорьб о кончине легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Поединки Лиги Европы 26 ноября также начнутся с чествования памяти Марадоны.
В Аргентине объявлен трехдневный траур из-за смерти Марадоны.
30 октября Марадоне исполнилось 60 лет. После этого он попал в больницу, где ему провели операцию на мозге. Марадону выписали 11 ноября и отправили на лечение от алкогольной зависимости.
Поединки Лиги Европы 26 ноября также начнутся с чествования памяти Марадоны.
В Аргентине объявлен трехдневный траур из-за смерти Марадоны.
30 октября Марадоне исполнилось 60 лет. После этого он попал в больницу, где ему провели операцию на мозге. Марадону выписали 11 ноября и отправили на лечение от алкогольной зависимости.
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